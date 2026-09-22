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Presidente del Bayern Múnich respalda a Luis Díaz y recuerda dato de la temporada pasada que da tranquilidad

El directivo de la institución bávara, Herbert Hainer, envió un mensaje de paciencia ante la sequía goleadora del colombiano, quien tendrá un plan especial al no ser convocado por Lorenzo.

  • Pese a acumular cinco partidos sin marcar ni asistir, el club bávaro respalda a Luis Díaz y confían en que recuperará su mejor nivel. Foto: Getty Images
    Pese a acumular cinco partidos sin marcar ni asistir, el club bávaro respalda a Luis Díaz y confían en que recuperará su mejor nivel. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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En medio de las críticas sobre el inicio de temporada de Luis Díaz, el Bayern Múnich ha cerrado filas para expresar su respaldo absoluto hacia el atacante colombiano, pese a encadenar cinco partidos consecutivos sin anotar ni asistir.

Así lo dejó saber el presidente del club bávaro, Herbert Hainer, quien fue el encargado de transmitir un parte de tranquilidad a la hinchada durante una charla con el diario alemán Bild. El directivo recordó un escenario similar vivido durante el Oktoberfest del año anterior y ratificó su pronóstico sobre la importancia de Díaz en el equipo.

“Lo recuerdan bien. Lo repetiré hoy. Lo vimos el año pasado, también tuvo un comienzo algo lento y luego dio en el blanco de forma increíble”, expresó Hainer, pidiendo además paciencia al momento del atacante colombiano.

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“Si vuelve a suceder así, entonces estoy completamente de acuerdo: ¡seremos imbatibles!”, reafirmó el directivo, sentenciando la confianza que le tiene al extremo colombiano que en la temporada pasada marcó 26 goles y aportó 23 asistencias en 51 partidos jugados con los bávaros.

¿Qué pasará con Luis Díaz al no ser convocado por Néstor Lorenzo?

En lo que va de la temporada 2026/2027, Díaz registra únicamente un gol en siete presentaciones oficiales, anotado en la victoria 5-1 sobre el Stuttgart durante la primera jornada de la Bundesliga. Tras ese encuentro, no volvió a reportarse en las redes contrarias a lo largo de tres partidos de liga, uno de Champions League y uno de Copa de Alemania.

Tras ese rendimiento y aprovechando la fecha Fifa, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, lo dejó por fuera de la convocatoria para los amistosos contra México, Paraguay y Perú, esto debido a que el cuerpo técnico y el jugador consensuaron un descanso tras acumular una carga superior a los 60 partidos en el último año.

Esta decisión fue valorada positivamente por el director deportivo del Bayern Múnich Max Eberl, quien para aprovechar la pausa, explicó que el club diseñó un programa especial que combina días de descanso iniciales con un retorno progresivo y personalizado a las prácticas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos partidos lleva Luis Díaz sin marcar ni asistir con Bayern Múnich?
Luis Díaz acumula cinco partidos consecutivos sin marcar ni registrar asistencias con Bayern Múnich. Su último gol fue en el triunfo 5-1 contra Stuttgart, durante la primera jornada de la Bundesliga 2026/2027.
¿Por qué Luis Díaz no fue convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia?
Luis Díaz no fue convocado para los amistosos contra México, Paraguay y Perú porque el cuerpo técnico y el jugador acordaron darle descanso, después de acumular una carga superior a 60 partidos durante el último año.
¿Qué plan tiene Bayern Múnich para recuperar a Luis Díaz durante la fecha FIFA?
Bayern Múnich diseñó para Luis Díaz un programa especial de recuperación que comienza con días de descanso y continúa con un regreso progresivo y personalizado a los entrenamientos, según explicó el director deportivo Max Eberl.

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