DIM y Nacional definen paso a “semis” de Copa a único juego, ¿cómo se alista la ciudad para el juego?

Se acerca el partido que paraliza, por 90 minutos, la ciudad. Ya viene el juego que lleva a que los futboleros del país pongan toda su atención en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este miércoles, desde las 8:30 p.m., Nacional y DIM se enfrentan por un cupo a las semifinales de la Copa BetPlay.
Una vez más, quiso el azar, que los dos equipos antioqueños se vieran las caras en un partido definitivo en este torneo por tercer año consecutivo. Verdes y rojos protagonizaron la semifinal de la edición de 2024. También fueron rivales en el duelo por el título la temporada pasada.