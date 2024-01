Se escuchó una algarabía. Eran las 10:15 a.m. del miércoles y hacía frío en la sede de Atlético Nacional en Guarne . Un muchacho joven estaba parado cerca de la mitad de la cancha, en la que entrena el equipo profesional.

Por eso se frotó varias veces las manos como preparándose para enfrentar algo importante. Ese fue el motivo por el cual hizo un amago de empezar a correr hacia el pasillo, pero luego se arrepintió mientras se reía por nervios. ¿Cómo no lo iba a hacer si sabía que, mientras pasaba a toda velocidad, sus compañeros le iban a dar palmadas, puños, quizá pequeñas patadas?

No pudo eludir más el destino. Se persignó, tomó impulso, se armó de valor y arrancó a correr cubriéndose la cabeza con las manos y el antebrazo mientras sus colegas , entre los que estaban los nuevos refuerzos del cuadro verde, le lanzaban “golpes de cariño”.

La contratación estelar

Nacional quería romper el mercado de pases con la llegada de Faríñez. El venezolano se iba a convertir, junto a Bernardo Espinosa (34 años), en las contrataciones estelares.

Pero la falta del ritmo de Wuilker, que no juega desde mayo de 2022, cuando se lesionó en el fútbol francés, diluyó esa ilusión. Es cierto que pasó los exámenes médicos. También que ya estaba recuperado. Más la cantidad de tiempo que lleva sin jugar condujo a que el cuadro paisa decidiera no contratarlo al considerar que la urgencia de los torneos no permitirían esperarlo.