Esposa de Miguel Uribe habló sobre el joven sicario de 15 años señalado de dispararle: “no tengo rabia ni rencor, es un niño”

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, habló sobre el menor de edad señalado de disparar en contra del senador y precandidato presidencial y manifestó sentir dolor por la participación del joven en los hechos.

Lo hizo en medio de una entrevista para el programa Los informantes, de Caracol, donde compartió su visión sobre aquel adolescente de 15 años que es procesado por las autoridades por su presunta participación en el ataque contra el senador y precandidato presidencial.

Sobre el joven, Tarazona fue clara sobre sus sentimientos hacia él. “Yo no siento ninguna rabia, ni siento rencor, ni siento nada, siento dolor. Es un niño. No importa qué hizo, ni cómo lo hizo, ni dónde vino ese odio ni eso que él sentía”, expresó la esposa de Uribe Turbay, agregando que “si a uno no le importa su propia vida, pues qué le va a importar la vida a los demás”.

La esposa del senador también hizo una crítica sobre la instrumentalización de menores de edad para llevar a cabo este crimen. “Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que empatar un balón, el problema no está en él, el problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra”, sentenció.