Atlético Nacional y Nike finalizan su alianza después de 13 años; ¿vestirá con marca propia?

En enero de 2013, Nike Football presentó los uniformes para esa temporada del Club Atlético Nacional, siendo la primera vez que la marca americana vestía a un equipo del fútbol profesional colombiano. Con el “chulo” en la camiseta, el cuadro verdolaga vivió noches llenas de gloria, en las cuales convirtió a estas prendas en inmortales por los títulos y récords obtenidos durante los últimos 13 años.

A través de un comunicado oficial en la noche del pasado jueves 17 de septiembre, la institución antioqueña dejó claro su agradecimiento con la etiqueta estadounidense y también dejó entrever que cambiará su estrategia en cuanto a mercadeo de sus prendas se refiere, algo que muchos interpretan como el nacimiento de la marca propia de Atlético Nacional en sus propios uniformes de competición.

“Atlético Nacional informa la finalización y no renovación del contrato de patrocinio y licencia con la marca Nike como patrocinador oficial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión responde a una nueva dirección estratégica del club, cuyos detalles iremos compartiendo con la hinchada en su debido momento. Agradecemos profundamente a Nike por acompañarnos en este camino, por vestir nuestros triunfos y por ser parte de capítulos inolvidables de nuestra historia. Valoramos enormemente el espíritu de colaboración y profesionalismo con el que Nike ha abordado este proceso. Ambas marcas estamos comprometidas con que esta transición se desarrolle a la altura de los estándares que siempre nos distinguieron como aliados”, dicta el comunicado del Rey de Copas.

Lea también: ¿Cuándo vuelve a jugar Nacional y cuándo sería el esperado debut de James en el Atanasio?

Con Nike como su patrocinador oficial, Atlético Nacional consiguió un total de 19 títulos, los cuales son:

-7 Copas de Colombia: 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025.

-7 Ligas de Colombia: 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2015-2, 2017-1, 2022-1 y 2024-2.

-3 Superligas de Colombia: 2016, 2023 y 2025.

-1 Recopa Sudamericana: 2017.

-1 Copa Libertadores de América: 2016.

Así, con noches llenas de gloria y un sinfín de títulos que dejan inmortalizada la camiseta de Atlético Nacional en colaboración con Nike, se despide la marca americana del cuadro bicampeón de América, siendo la dueña de los uniformes de la época dorada del Verde Paisa.

Entérese: Nacional ascendió varios puestos en la Liga y se acerca al América, con dos partidos menos disputados, así va la tabla