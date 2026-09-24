El desafío de Nacional: tumbar el invicto de Gamero en el Atanasio y vencer a Millonarios

Atlético Nacional tendrá este jueves un nuevo reto frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. El equipo verdolaga buscará hacer valer su condición de local, pero enfrente tendrá a un rival que en los últimos años le ha complicado los partidos en Medellín. La estadística reciente entre ambos equipos en el escenario antioqueño refleja la dificultad que ha tenido Nacional para imponerse. En los últimos ocho años, el conjunto verde solamente consiguió una victoria frente a Millonarios en el Atanasio Girardot, una muestra del equilibrio que han tenido estos enfrentamientos y de la resistencia que ha mostrado el cuadro capitalino cuando visita a Nacional.

A esto se suma un dato particular relacionado con Alberto Gamero. El técnico de Millonarios presenta un registro favorable cada vez que ha enfrentado a Nacional en Medellín dirigiendo al conjunto azul. En ocho visitas al Atanasio Girardot, Gamero consiguió cuatro victorias y cuatro empates, por lo que todavía no conoce la derrota frente al Verde en este estadio al mando del equipo bogotano. Ese antecedente convierte el compromiso en un desafío especial para Nacional, que tendrá que romper una tendencia que se ha mantenido durante varias temporadas. Más allá del momento de cada equipo, los enfrentamientos recientes muestran que Millonarios ha sabido competir en el Atanasio y que, bajo la conducción de Gamero, ha encontrado resultados positivos ante el conjunto antioqueño.

El partido de este jueves, entonces, tendrá también ese componente estadístico. Nacional buscará cambiar la historia reciente en casa y conseguir un triunfo que le permita seguir fortaleciendo su campaña, mientras Millonarios intentará prolongar su buen registro en Medellín y mantener el invicto de Gamero frente al Verde en el Atanasio.

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