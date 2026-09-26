De Guardiola a Nacional: la historia de Ian Poveda y el lío judicial que debe superar

Ian Poveda atraviesa un nuevo capítulo fuera de las canchas que ahora ocupa parte de la atención alrededor de su carrera. El futbolista de Atlético Nacional compareció por videoconferencia ante el Tribunal de la Corona de Leeds, en Inglaterra, donde se declaró no culpable de cuatro cargos de obstrucción a la justicia y dos de fraude.
El proceso involucra también a otros dos acusados y está relacionado con presuntas irregularidades en asuntos de tránsito y seguros de vehículos. De acuerdo con la acusación, Poveda habría omitido informar sobre una inhabilitación para conducir al momento de obtener un seguro, además de estar señalado por el uso de matrículas falsas y por una presunta conspiración para conseguir una póliza a nombre de un tercero para un vehículo que pretendía conducir pese a la restricción.
Los cuatro cargos de obstrucción a la justicia corresponden a hechos que, según la acusación, ocurrieron entre el 8 de julio de 2020 y el 13 de septiembre de 2023. Los dos cargos de fraude están relacionados con hechos fechados en 2023 y 2025. El juez Robin Mairs fijó el juicio para el 4 de diciembre de 2028. Poveda quedó en libertad bajo fianza, al igual que los otros dos acusados.