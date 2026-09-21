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La defensa de Nacional preocupa: seis de 11 partidos con goles en contra en la era Lucas González

El conjunto verde ha recibido goles en el 54,5 por ciento de sus compromisos.

  • William Tesillo es el líder de la defensa verdolaga, aunque no ha estado en todos los compromisos por la rotación de Lucas González. FOTO CAMILO SUÁREZ
    William Tesillo es el líder de la defensa verdolaga, aunque no ha estado en todos los compromisos por la rotación de Lucas González. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 32 minutos
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Atlético Nacional ha disputado 11 partidos oficiales desde la llegada de Lucas González a la dirección técnica y hay un dato que empieza a generar preocupación: el conjunto verdolaga solo consiguió terminar cinco encuentros con la portería en cero. En los otros seis recibió al menos un gol.

El registro adquiere mayor relevancia después de la derrota 2-0 frente a Llaneros, un partido en el que Nacional tuvo la pelota durante buena parte del compromiso, pero volvió a mostrar dificultades para protegerse cuando perdió el balón y para controlar las transiciones del rival.

Tradicionalmente existe una máxima en el fútbol que señala que para ganar primero hay que mantener el arco en cero. Sin embargo, no todos los entrenadores construyen sus equipos desde esa premisa. Algunos priorizan el juego ofensivo y parten de la idea de marcar más goles que el adversario.

Esa parece ser una de las discusiones que se abre con el Nacional de Lucas González.

Los equipos que han logrado marcarle

Lo que llama especialmente la atención es que Nacional no solamente ha recibido goles ante equipos de mayor exigencia. Fortaleza, Alianza, Inter de Bogotá y Llaneros también consiguieron vulnerar la portería verdolaga durante este ciclo.

A ellos se suman América de Cali y Deportivo Cali, lo que demuestra que el problema no se limita a los enfrentamientos ante rivales que cuentan con grandes individualidades ofensivas.

El dato no necesariamente significa que Nacional tenga una mala defensa, pero sí evidencia que el equipo todavía no consigue la regularidad defensiva que necesita para afrontar la parte decisiva del campeonato.

Una propuesta que asume riesgos

El estilo que pretende implementar González tiene una explicación para esta situación. Nacional intenta defender lejos de su arco, adelanta sus líneas y busca recuperar la pelota en campo contrario mediante presión.

Esa propuesta permite que el equipo juegue buena parte de los partidos cerca del arco rival, pero también genera espacios a sus espaldas cuando la presión es superada.

Ahí aparecen las transiciones rápidas de los adversarios. Cuando Nacional pierde la pelota con muchos jugadores por delante del balón, los defensores quedan expuestos a situaciones de uno contra uno y deben resolverlas rápidamente.

Por eso, uno de los aspectos fundamentales para el cuerpo técnico será conseguir que sus defensores sean capaces de responder en esos duelos individuales y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación colectiva para evitar que el rival encuentre espacios con tanta facilidad.

Los cinco partidos con el arco en cero

Hasta ahora, Nacional consiguió mantener su portería invicta en cinco de los 11 partidos oficiales dirigidos por González. En Copa BetPlay lo hizo en los dos compromisos frente a Tigres, y en uno ante el Cali. Mientras que en Liga consiguió terminar sin recibir goles solo ante Jaguares y Águilas.

Es decir, el equipo ha mostrado que puede defender con eficacia, pero todavía no logra convertir esa capacidad en una constante.

El equilibrio que exige Nacional

Uno de los grandes desafíos para González será encontrar el equilibrio entre la propuesta ofensiva que pretende desarrollar y la seguridad defensiva que históricamente se le exige a Nacional.

La hinchada verdolaga espera un equipo que sea contundente en ataque, pero que también pueda controlar los partidos cuando no tenga la pelota. No necesariamente se trata de abandonar una idea ofensiva, sino de conseguir que los riesgos que implica jugar con una defensa adelantada estén mejor controlados.

La derrota ante Llaneros volvió a poner ese aspecto sobre la mesa. Nacional dominó buena parte del encuentro, pero recibió dos goles y terminó perdiendo un partido en el que no consiguió convertir sus aproximaciones.

Además, el asunto adquiere mayor importancia pensando en los cuadrangulares semifinales. En una fase en la que los detalles pueden resultar determinantes, la diferencia de goles puede terminar teniendo incidencia en la definición de las posiciones y en la posibilidad de avanzar a una eventual final.

Por eso, más allá de la propuesta futbolística de Lucas González, la seguridad defensiva será uno de los puntos neurálgicos que deberá trabajar Nacional. Mantener la vocación ofensiva, pero reducir los espacios y los goles recibidos, aparece como uno de los grandes retos del técnico verdolaga en el camino hacia la definición del campeonato.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el principal problema defensivo de Nacional con Lucas González?
El equipo solo ha conseguido mantener su arco en cero en cinco de los 11 partidos oficiales dirigidos por González. En los otros seis compromisos recibió al menos un gol, incluso ante rivales como Fortaleza, Alianza, Inter de Bogotá y Llaneros.
¿Por qué Nacional concede espacios con la propuesta de Lucas González?
El técnico apuesta por una defensa adelantada y presión en campo rival. Esa idea permite recuperar la pelota cerca del arco contrario, pero también deja espacios a la espalda de los defensores cuando el rival supera la presión y sale rápidamente en transición.
¿Por qué será importante mejorar defensivamente antes de los cuadrangulares?
Porque Nacional necesita encontrar un equilibrio entre su poder ofensivo y la seguridad defensiva. En los cuadrangulares, la diferencia de goles puede ser determinante para definir posiciones y el acceso a una eventual final, por lo que recibir menos goles puede tener un peso importante.

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