Resultados de la ida y así se jugarán los partidos de vuelta en octavos de final de Copa Libertadores

El pasado jueves 14 de agosto finalizaron los partidos de ida por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Ahora todo se tendrá que definir en un solo compromiso que dará el cupo a los ocho mejores para disputar los cuartos de final.
Atlético Nacional, el único club colombiano en competencia, tendrá que visitar a São Paulo en casa y romper el empate que dejó el pasado martes en el Atanasio Girardot. Aquí le contamos cuándo serán los partidos de vuelta en el torneo continental.
