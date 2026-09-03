Nacional se toma en serio el amistoso con América y lleva a sus principales figuras a Miami

Atlético Nacional no se tomará el amistoso ante América de Cali como un simple partido de exhibición. El equipo dirigido por Lucas González viajará a Estados Unidos con una nómina en la que aparecen buena parte de sus principales referentes para afrontar el duelo de este sábado 5 de septiembre en Miami, 6:30 p.m. hora de Colombia.
La lista de viajeros, divulgada por el club, está conformada por 20 futbolistas y combina experiencia, jugadores habituales en la estructura del equipo y algunas alternativas jóvenes. El objetivo será ofrecer un buen espectáculo ante el América, pero también aprovechar el compromiso para mantener el ritmo competitivo durante el receso del calendario oficial.