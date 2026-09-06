América de Cali consolida el liderato de la Liga BetPlay y DIM es segundo: tabla de posiciones tras la jornada 9

Con América de Cali líder del torneo con 20 puntos —a solo cinco unidades del Deportivo Independiente Medellín, que es segundo y tiene dos partidos menos—, y con Atlético Nacional y Águilas Doradas metidos entre los ocho primeros de la clasificación, la Liga BetPlay 2-2026 cerró este domingo la novena fecha.

En la jornada solo se disputaron dos encuentros. En el primero, jugado en el estadio de Techo de Bogotá, Águilas Doradas le sacó un valioso empate 2-2 a Inter Bogotá, resultado que le permitió instalarse parcialmente en la zona de clasificados a la segunda ronda, cuando la fase del todos contra todos se acerca al 50 % de su desarrollo.

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El conjunto dorado comenzó ganando con anotación de Anthony Vásquez a los 6 minutos. Aunque permitió la remontada local con goles de Mateo Rodas (21’) y Facundo Boné (53’), rescató un punto gracias a un cobro de penalti concretado por Ricardo Márquez (79’). En el tiempo de reposición (90+7’) fue expulsado Tomás Blandón por una jugada peligrosa. Fue el tercer empate en línea para el cuadro paisa, que junto a América y Bucaramanga se mantiene como uno de los pocos invictos del campeonato. Águilas marcha octavo con 10 puntos en seis presentaciones y el próximo domingo se enfrentará a Nacional en el Atanasio Girardot, a las 4:05 p.m.

En el segundo duelo dominical, Pereira y Millonarios igualaron 1-1 con goles de Jordy Monroy y Leonardo Castro.

El sábado se realizaron cuatro encuentros, de los cuales tres terminaron en tablas: Junior 3-3 Jaguares, Santa Fe 2-2 Fortaleza y Cúcuta 2-2 Deportivo Pasto. El único ganador de la jornada fue Boyacá Chicó, que derrotó 2-0 a Once Caldas.