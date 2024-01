“Escuché por ahí que volvía a Colo-Colo porque estoy lesionado. Vuelvo porque quiero colocar a Colo-Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi caso. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas”, señaló Vidal en charla con los medios chilenos.

Vidal tiene gran recorrido en el fútbol europeo: jugó para grandes clubes como Juventus, Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán. En Sudamérica tuvo un breve paso por Flamengo y Athletico Paranaense.