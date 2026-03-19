Marca histórica del equipo del Arriero: Once Caldas y un registro inédito para la institución

El director técnico paisa Hernán Darío Herrera, dirige este año su sexto campeonato al frente de Once Caldas de Manizales. El proceso del “Arriero” no ha sido fácil, pues desde su llegada, un sector de la fanaticada del equipo blanco rechazó su estilo de juego y manejo del equipo. Hasta el momento, dirigió 133 partidos con un total de 60 victorias, 32 empates y 41 derrotas, ganando el 53,28% de los puntos disputados.

“Ahora nadie habla de un descenso. Cuando llegué a Manizales, los hinchas del Once Caldas nos pedían: no nos dejen descender”, contó “El Arriero” en charla con Álvaro Hincapie. Sin duda alguna, el profesor Hernán Darío logró devolver al Caldas en el plano competitivo del fútbol colombiano, pero la hinchada del Albo tiene sed de títulos, por lo que aún el DT no llena al 100% a la parcialidad.