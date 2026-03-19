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Marca histórica del equipo del Arriero: Once Caldas y un registro inédito para la institución

El “Blanco Blanco” de Manizales consigue en estas 12 fechas de Liga Betplay 2026-1, su mejor arranque goleador en la historia. Hernán Darío Herrera empieza a disipar dudas. ¿Le alcanzará para ser campeón?

  • Hernán Darío Herrera tiene cuatro títulos como entrenador, dos con Atlético Nacional. Foto:
    Hernán Darío Herrera tiene cuatro títulos como entrenador, dos con Atlético Nacional. Foto:
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
19 de marzo de 2026
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El director técnico paisa Hernán Darío Herrera, dirige este año su sexto campeonato al frente de Once Caldas de Manizales. El proceso del “Arriero” no ha sido fácil, pues desde su llegada, un sector de la fanaticada del equipo blanco rechazó su estilo de juego y manejo del equipo. Hasta el momento, dirigió 133 partidos con un total de 60 victorias, 32 empates y 41 derrotas, ganando el 53,28% de los puntos disputados.

“Ahora nadie habla de un descenso. Cuando llegué a Manizales, los hinchas del Once Caldas nos pedían: no nos dejen descender”, contó “El Arriero” en charla con Álvaro Hincapie. Sin duda alguna, el profesor Hernán Darío logró devolver al Caldas en el plano competitivo del fútbol colombiano, pero la hinchada del Albo tiene sed de títulos, por lo que aún el DT no llena al 100% a la parcialidad.

Furioso e histórico arranque del Once

Por primera vez en su historia, el equipo manizalita logra encadenar 12 partidos seguidos marcando gol desde el inicio del campeonato. El buen momento de jugadores como Felipe Gómez, Jeffrey Zapata, Michael Barrios, Andrés Roa, Deinner Quiñonez, Mateo Zuleta y, por supuesto, el máximo goleador histórico en el FPC: Dayro Mauricio Moreno Galindo.

Los números de Dayro con Herrera como entrenador son descomunales: 91 goles y 17 asistencias. Durante este tiempo, Moreno se convirtió en el máximo goleador del fútbol colombiano con 381 goles, y el artillero número uno en la historia del “Blanco Blanco” con 175 dianas.

Buena racha del “Arriero”

Hernán Darío Herrera solo ha perdido 1 de los últimos 16 partidos al frente del equipo campeón de América en 2004, fue en la fecha 7 de este campeonato ante Deportes Tolima 2-1 en Ibagué. El equipo del técnico nacido en Angelópolis marcha tercero en la tabla de la Liga Betplay 1, con 23 puntos en 12 juegos disputados.

Once Caldas disputará su compromiso por la fecha 13 del campeonato el próximo sábado 21 de marzo a las 6:20 p.m. en el estadio Palogrande, cuando reciba a Millonarios, transmite Win Sports+

Lea también: En vivo | Sorteo de Copa Libertadores, estos serán los rivales de DIM, Tolima, Junior y Santa Fe

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