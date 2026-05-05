Así están las apuestas para la semifinal Bayern vs PSG: ¿cuál es el favorito?

El partido de ida de la semifinal de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich fue una caricia al alma del futbolero. Este partido dejó la vara alta para lo que será el compromiso de vuelta este miércoles 6 de junio en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Con dos equipos ofensivos, que proponen en territorio rival, llenos de talento individual y eficaces en ataque, la clave de la victoria puede estar en el equilibrio. Ambas escuadras cuentan en su plantilla con defensores élite; sin embargo, en el 5-4 poco y nada pudieron hacer ante las virtudes de las ofensivas.

Otro de los ítems que puede marcar diferencias tiene que ver con lo mental. La concentración, la fortaleza para no quebrarse ante un posible gol tempranero en contra o el manejo de la presión, esto para los locales y visitantes en igual medida. Sobre este tema, habló Vincent Kompany en rueda de prensa:

“En mí predomina la calma interior. Intento no dejar que las emociones del partido jueguen un papel demasiado pronto. Y ya estoy pensando en cuál puede ser la última frase para motivar al equipo una vez más”, manifestó el belga.