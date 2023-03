Andrés Gómez, el futbolista colombiano que se fue a jugar a EE. UU. para poder comprarle una casa a su madre

“A mi mamá le dije que si me quedaba en Colombia iba a ser más difícil comprarle la casita que tanto quería, entonces nos reunimos en familia y llegamos a un acuerdo. También me pareció mejor opción la MLS porque dicen que aquí pagan mucho, entonces me vine. Yo vengo de un barrio en el que la delincuencia es alta, está mal económicamente y eso me movió para venir aquí... Para mi corta edad, estoy ganando bien. Estoy esperando ir a Colombia y ahí entregarle la casa a mi mamá, que es lo que siempre he querido. Aún no he decidido dónde comprarla porque eso lo decide ella, estoy pensándolo también porque el pueblo está muy peligroso”, manifestó Gómez en entrevista con Caracol Radio.