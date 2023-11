“Dice mucho sobre su carácter, sobre su fuerza interior”, dijo Alisson sobre Díaz. Y anexó, “no mucha gente puede imaginar por lo que está pasando ahora, aunque estamos cerca de él, por supuesto que lo apoyamos, pero no me imagino lo que siente y está viviendo”. Alisson sostuvo además: “sentimos su dolor, pero para él es un nivel diferente. A veces, el fútbol, en momentos oscuros, puede traer alegría a la gente, y algo de alegría a alguien que está pasando apuros. Y creo que el fútbol le está dando una pizca de alegría a Lucho en este momento”.

El brasileño reconoció que han tratado de acompañarlo, de estar pendientes del colombiano, mientras oran por la liberación del padre de Luis Díaz.



“Estamos junto a él para lo que necesite, para que se tome su tiempo. Vino, entrenó, vino al partido, marcó un gol fantástico para nosotros que fue muy importante. Estamos con él al 100 por ciento”, enfatizó.



De igual forma, recordó y reconoció que el fútbol le puede ayudar en momentos difíciles, como le pasó a él. “El fútbol siempre sorprende, a veces en el buen sentido. Me pasó a mí cuando estaba pasando por un momento realmente difícil y me pasó hoy y me pasó otras veces a otras personas”.