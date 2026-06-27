¿Qué le aporta Alexis Henríquez a Atlético Nacional como asistente técnico de Lucas González?

El primer hombre que levantó la Copa Libertadores del 2016, será el asistente de Lucas González en Atlético Nacional. El exdefensor samario Alexis Henríquez, ídolo del cuadro verde y capitán en la gesta del torneo continental conseguido hace diez años, vuelve al equipo antioqueño con el objetivo de “regresarle” su grandeza.
Henríquez, nacido en Santa Marta hace 43 años, es un hombre de la casa. Como jugador estuvo desde 2012 hasta 2019 en el elenco antioqueño. En ese tiempo ganó 13 títulos, de los que dos fueron internacionales: la Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana del 2017. Además, consiguió varios campeonatos de Liga, Copa y Superliga en el plano local.