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Klopp vs. Xavi, el duelo que da inicio a la Nations League; ¿a qué hora y dónde ver Alemania vs. Países Bajos?

Klopp, Xavi, Zidane y más técnicos debutarán en esta fecha de la UEFA Nations League.

  • Jurgen Klopp y Xavi Hernández son dos de los técnicos más metódicos del fútbol de élite. Hoy debutan en selecciones. FOTO GETTY
    Jurgen Klopp y Xavi Hernández son dos de los técnicos más metódicos del fútbol de élite. Hoy debutan en selecciones. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Arranca una nueva era en el fútbol de Alemania. El dueño del “Heavy Metal Fútbol” llegó al banquillo teutón después de muchos años de deseo popular por ver allí a Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool, B. Dortmund y Mainz es uno de los hombres con más carisma del balompié global.

De la mano de Jürgen, las tres instituciones que dirigió resurgieron, prácticamente, de las cenizas. El Mainz logró con Klopp el tan anhelado ascenso a Bundesliga en 2004. Con el Borussia Dortmund ganó dos ligas apenas en 2011 y 2012, años claves para la institución que estuvo a punto de quebrar en 2009. Por último, el teutón guio al Liverpool a su primera Premier League en 30 años, la cual ganó en 2020, además de conseguir la Champions en el 2019.

Ese mismo proceso es lo que quiere la selección alemana, la cual fracasó en los tres últimos mundiales. Fiel a su estilo, Jürgen llegó pisando fuerte a la selección con varios cambios, como dejar afuera a la familia de las concentraciones o nada de cortes de cabello en el hotel. “Puede que se vuelva un poco salvaje, pero acepto eso; solo tiene que ser algo lleno de vida”, afirmó el técnico alemán.

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El esperado debut de Klopp será este jueves 24 de septiembre contra otro estratega que genera expectativa en la histórica selección de Países Bajos; ese es Xavi Hernández, quien, al igual que el entrenador de la Mannschaft, tendrá su primera experiencia como seleccionador nacional.

Si bien Xavi no es oriundo de Países Bajos (Holanda), su filosofía de juego es más que similar. El Barcelona, club donde Hernández es una absoluta leyenda, cambió su estilo para siempre por un neerlandés: Johan Cruyff.

“Mi sensación hoy es que llego a la universidad del fútbol”, afirmó Xavi el día de su presentación.

Dos estilos de juego distintos, pero igual de exitosos, se enfrentan en un duelo de dos selecciones históricas. El partido entre la Alemania de Klopp y los Países Bajos de Xavi será a la 1:45 p.m. con transmisión de ESPN y Disney+.

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Expectativa por Zidane

Otra leyenda del fútbol que se estrena como seleccionador en esta fecha de Nations League es Zinedine Zidane, quien llegó al banquillo de Francia después de 5 años de inactividad tras dejar la dirección del Real Madrid en 2017, único club que dirigió y con el cual fue sumamente éxitoso.

“He tenido ofertas durante 4-5 años y las he rechazado todas por Francia”, declaró “Zizou”. La leyenda del fútbol galo tendrá a disposición una plantilla de ensueño que comandan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olisé en el ataque.

Por su parte, el máximo goleador de la historia, Cristiano Ronaldo, tiene nuevo DT: Jorge Jesús. El “Bicho” jugará hoy (1:45 p.m. por Disney) bajo la batuta de su nuevo seleccionador contra Galés.

Roberto Mancini volvió a la selección italiana con la mira en el próximo Mundial como gran objetivo. La “Azzurra” lleva 3 Copas del Mundo sin asistir, algo que buscará cambiar Mancini. Otras dos selecciones que estrenan entrenador son Bélgica con Mark Van Bommel y Croacia con Slaven Bilic.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién asumió la dirección técnica de la selección de Alemania y cuáles son sus primeras medidas?
Jürgen Klopp asumió el banquillo de la selección alemana tras su exitoso paso por Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool. Entre sus primeras medidas disciplinarias y de concentración destacan dejar fuera a las familias y prohibir los cortes de cabello en el hotel
¿Cuándo y contra quién será el debut de Jürgen Klopp con la selección alemana?
El esperado debut de Klopp como seleccionador de Alemania se disputará este jueves 24 de septiembre frente a la selección de Países Bajos.
¿Quién es el nuevo director técnico de la selección de Países Bajos?
El banquillo neerlandés es dirigido por el español Xavi Hernández, quien asume así su primera experiencia como seleccionador nacional con una filosofía de juego muy afín al estilo de Johan Cruyff.

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