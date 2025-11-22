¿Sanción desproporcionada? Técnico del DIM, Alejandro Restrepo, se perderá varios partidos de cuadrangulares por expulsión ante Junior

La expresión dura de su rostro, ceño fruncido, cejas arquedas, boca apretada, como haciendo fuerza para contener las palabras que piensa su cerebro en milésimas de segundo mientras está concentrado en lo que hacen sus dirigidos en la cancha, son la muestra del fervor con el que Alejandro Restrepo, técnico del DIM, vive los encuentros del cuadro rojo desde la línea. Cuando ve algo que le gusta, lo aplaude. Si no le gusta lo que hacen sus dirigidos, los regaña, grita. Es el director de la orquesta futbolística del Medellín y parece tener todo bajo control. Tanto conoce el fútbol que, cuando no está de acuerdo con una decisión que toman los árbitros, protesta. Algunas veces con el gesto de abrir las manos y torcer una mueca que denota desacuerdo.

Otras veces con palabras, reclamos aireados. Muchas veces se los hace al cuarto árbitro. Otras al juez central. Por eso ha recibido muchas tarjetas amarillas. No tantas rojas. Sin embargo, el miércoles, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el árbitro Andrés Rojas lo expulsó después de que le reclamara por no pitar un contacto sobre Baldomero Perlaza dentro del área que Restrepo consideraba era falta, penalti. No se sabe qué le dijo. Las cámaras de televisión no mostraron el cruce de palabras. Solo enfocaron cuando el central le sacó la roja y el entrenador antioqueño, de 43 años, caminando, con algo de indignación, hacia el túnel que lleva a los camerinos del escenario atlanticense.

¿Cuál es la sanción que pagará Alejandro Restrepo por la expulsión?

Pasaron dos días después del encuentro en Barranquilla para que Dimayor emitiera la resolución 119 del 2025, en la que el Comité Disciplinario informó las sanciones que debían pagar futbolistas, entrenadores, por lo que ocurrió en la primera jornada de los cuadrangulares. Se sabía que Restrepo no podría dirigir un par de partidos. Como le sacaron tarjeta roja, de manera directa, la sanción es, por lo general, de dos encuentros.

Sin embargo, el Comité Disciplinario fue más radical (¿desproporcionado?). El técnico del Medellín no podrá dirigir, desde la línea, por tres fechas. La sanción la debe cumplir en los duelos de la segunda, tercera y cuarta jornada de las semifinales del torneo. Restrepo se perderá los partidos contra Nacional y América (en Cali y el Atanasio).

Además, tendrá que pagar una multa económica de 4’270.500 pesos colombiano. ¿El motivo? Según la información que abre el comunicado, el timonel de El Poderoso fue sancionado por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno, o hacer gestos de la misma naturaleza con el oficial del partido”. Eso está contenido en el artículo 64, literal b, del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.