Alcalde Galán solicitó investigar a Sencia por el mal estado de la grama del Campín: “No admitiremos más excusas”

Un ultimátum político y administrativo sacudió este miércoles 14 de octubre la órbita del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y la gestión del principal escenario deportivo de la capital del país, el estadio Nemesio Camacho El Campín. La suspensión del encuentro futbolístico entre Millonarios y Once Caldas, programado para el 13 de octubre de 2026 en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay, detonó una firme reacción de la Alcaldía Mayor tras la evaluación técnica de la Dimayor que declaró el césped inhabilitado para la práctica profesional. Le puede interesar: Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. FOTO: Colprensa

El detonante del conflicto: Requerimiento formal y advertencia del Distrito

La decisión del ente rector del fútbol profesional colombiano dejó al descubierto presuntas serias deficiencias en el reacondicionamiento y manejo del terreno de juego de la capital. Según la Dimayor, aunque Sencia había garantizado públicamente que la gramilla instalada mediante técnicas especiales de cultivo externo estaría en condiciones idóneas, la inspección en campo concluyó que el rodamiento no garantizaba la integridad física de los futbolistas. Frente a la cancelación obligada, la postura institucional de la administración distrital dio un giro drástico respecto al acompañamiento prestado en pasadas crisis operativas.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fijó su posición con una instrucción categórica dirigida al Instituto Distrital de Recreación y Deporte. “Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, detalló. El mandatario enfatizó la contundencia de las exigencias contractuales y sentenció en su pronunciamiento: “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”, agregando de forma tajante que “no admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”.

La postura de la firma concesionaria: Incertidumbre en el calendario

Desde la contraparte, las evaluaciones técnicas oficiales del ente deportivo fueron desestimadas. Una fuente interna de Sencia argumentó a Infobae que la determinación de aplazar el compromiso respondió a criterios desacertados y no a mediciones objetivas. “Es una decisión subjetiva. El reglamento dice que hay unos parámetros y se cumplían todos de manera técnica. Vinieron y subjetivamente decidieron decir que no se cumplía. Pero no está basado en reglamentos. Lo que se mide técnicamente, todo estaba ok; si bien ha llovido mucho, la cancha estaba jugable”, aseveró el vocero este miércoles.

Por su parte, la Dimayor ratificó que confió en los compromisos expuestos por el operador, pero debió priorizar el bienestar de los deportistas al constatar el estado real del campo. “A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente”, concluyó.

Árbitros y miembros de la Dimayor revisando el estado del campo de juego, el estadio El Campín. FOTO: Captura de video de redes sociales de Dimayor

Asimismo, la entidad manifestó que la medida se adoptó tras ver la evidencia del estado de la cancha, “buscando preservar la integridad de los jugadores”. Hasta el momento, la postura de la organización no contempla una fecha tentativa para la reprogramación de este cotejo en el escenario capitalino. También le puede interesar: ¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos Bloque de preguntas y respuestas