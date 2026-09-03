Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Gamero llega a Millonarios con dos jugadores lesionados: uno estará varios meses por fuera

Alberto Gamero está a pocos detalles de ser oficializado como nuevo técnico de Millonarios, pero encontrará un equipo golpeado y con dos jugadores lesionados tras el clásico ante Santa Fe.

  • Alberto Gamero tendrá su segundo ciclo al frente de Millonarios. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Alberto Gamero tendrá su segundo ciclo al frente de Millonarios. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 51 minutos
bookmark

Alberto Gamero está a pocos detalles de ser oficializado como nuevo técnico de Millonarios. El entrenador samario volverá al banquillo azul para intentar sacar al equipo de una crisis que se profundizó después de la salida de Fabián Bustos y la derrota 3-2 frente a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino.

La directiva de Millonarios trabaja para cerrar los últimos asuntos administrativos y darle luz verde al anuncio de Gamero. Según explicó el periodista Alexis Rodríguez en X, solo restan algunos trámites para concretar su regreso. “Es cuestión de documentación y la idea es poder anunciarlo hoy mismo”, señaló.

La intención del club es que Gamero pueda asumir cuanto antes y tenga al menos un par de entrenamientos con el plantel antes del próximo compromiso, pues Millonarios visitará este domingo 6 de septiembre a Deportivo Pereira, por la novena fecha de la Liga BetPlay. El partido está programado para las 6:10 p. m.

Gamero tendrá que empezar con problemas

El nuevo entrenador, que vivirá su segundo ciclo en Millonarios después de dirigir al equipo entre 2020 y 2024, tendrá que afrontar rápidamente algunos inconvenientes de la plantilla.

Durante el clásico contra Santa Fe, Millonarios sufrió dos lesiones. La más preocupante fue la del lateral Jhomier Guerrero, quien llegó hace pocos meses al conjunto bogotano y ahora estará alejado de las canchas durante un periodo importante.

El club confirmó que el jugador sufrió una fractura del tercio proximal del peroné y que recibió manejo ortopédico inmediatamente después de la lesión.

“Tiempo de recuperación según evolución”, informó Millonarios, que también anunció que Guerrero comenzaría este jueves su proceso de rehabilitación.

Aunque el equipo no estableció un periodo exacto de incapacidad, de acuerdo con las estimaciones médicas para este tipo de lesiones, la recuperación puede tardar aproximadamente entre dos y tres meses, dependiendo de la evolución.

Leonai Souza, otra preocupación

La lesión de Guerrero no fue la única que sufrió Millonarios durante el clásico. El brasileño Leonai Souza también tuvo que abandonar el terreno de juego después de presentar molestias musculares.

El club informó que el volante presenta una lesión muscular de los isquiotibiales de la pierna izquierda y que será sometido a los estudios correspondientes para establecer el grado de la lesión.

Por ahora, Millonarios no ha determinado cuánto tiempo estará fuera de competencia, por lo que Gamero deberá esperar el resultado de los exámenes para conocer si podrá contar con el brasileño en los próximos partidos.

El segundo ciclo de Gamero

La llegada de Gamero marcará su regreso a Millonarios después de una primera etapa que se extendió entre 2020 y 2024 y en la que consiguió tres títulos.

Con el conjunto capitalino conquistó la Copa Colombia, la Liga BetPlay y la Superliga, además de convertirse en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del club.

Ahora tendrá una misión diferente: asumir un equipo golpeado por los resultados, con poco margen de error y que necesita reaccionar rápidamente en el campeonato.

Su primer reto será encontrar soluciones para las bajas de Guerrero y, posiblemente, Leonai Souza, mientras intenta imponer nuevamente su idea de juego.

Millonarios necesita comenzar a sumar puntos y recuperar confianza, y Gamero tendrá muy poco tiempo para preparar su primer partido. Si finalmente es oficializado en las próximas horas, el samario podría dirigir sus primeros entrenamientos antes de viajar a Pereira, donde comenzará oficialmente su segundo ciclo al frente del equipo azul.

¿Cuándo será oficializado Alberto Gamero como nuevo técnico de Millonarios?
Gamero está a pocos detalles de ser oficializado. Según la información conocida, solo resta completar documentación y la intención de la directiva es anunciarlo cuanto antes para que pueda dirigir al menos un par de entrenamientos antes del partido contra Deportivo Pereira.
¿Qué jugadores de Millonarios están lesionados?
Jhomier Guerrero sufrió una fractura del tercio proximal del peroné y podría estar entre dos y tres meses fuera, dependiendo de su evolución. Por su parte, Leonai Souza presenta una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda y todavía espera los estudios que determinarán la gravedad.
¿Cuál será el primer partido de Gamero en su regreso a Millonarios?
El primer reto será visitar a Deportivo Pereira este domingo 6 de septiembre, por la novena fecha de la Liga BetPlay. El partido está programado para las 6:10 p. m.

Temas recomendados

Millonarios
Liga BetPlay
Alberto Gamero
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos