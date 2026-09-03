Gamero llega a Millonarios con dos jugadores lesionados: uno estará varios meses por fuera

Alberto Gamero está a pocos detalles de ser oficializado como nuevo técnico de Millonarios. El entrenador samario volverá al banquillo azul para intentar sacar al equipo de una crisis que se profundizó después de la salida de Fabián Bustos y la derrota 3-2 frente a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino.
La directiva de Millonarios trabaja para cerrar los últimos asuntos administrativos y darle luz verde al anuncio de Gamero. Según explicó el periodista Alexis Rodríguez en X, solo restan algunos trámites para concretar su regreso. “Es cuestión de documentación y la idea es poder anunciarlo hoy mismo”, señaló.