Adiós a los festejos con besos y abrazos

La reapertura de los escenarios con público dependerá de la evolución de la pandemia pero todo apunta a que los encuentros serán a puerta cerrada. En algunos protocolos se menciona la posibilidad de que cuando el problema amaine se autorice, gradualmente, ingreso de aficionados, ubicados estratégicamente para evitar contagio. Sin embargo, algunos clubes consideran que no se justifica tanta logística. Hinchas como Rodrigo Arboleda, que ha ido a tres mundiales y no se pierde ida al Atanasio Girardot, dice que es perder un poco la gracia. “Extraño la fiesta y compartir con la gente en las gradas”.

La Liga de Alemania será la primera gran competición de fútbol en Europa que retomará la temporada. Pese al riguroso protocolo, es incierto cómo se desarrollarán los partidos, sobre todo tras el anuncio que hizo el Ministerio de Trabajo germano, tras elaborar las medidas de seguridad, que los jugadores deben llevar máscara al jugar y, obviamente, no podrá haber celebraciones en especial con los goles. Su 26ª jornada será este 16 de mayo a puerta cerrada. El plan contempla hacer test regularmente a jugadores y personas cercanas a los equipos. El comportamiento de los futbolistas será decisivo. “La gente nos mira desde los otros países europeos. Es una gran responsabilidad, por lo que debemos ser plenamente conscientes”, dijo el capitán del Bayern, Manuel Neuer. La foto ilustra cómo se verán los jugadores en el campo (Gremio lo hizo antes de su partido acon Sao Luiz, antes de suspenderse el torneo brasileño.

La liga de Corea del Sur, que cuenta con la presencia del colombiano Manuel Palacios (Pohang Steelers), se reanudaba ayer bajo rigurosas reglas tras dos meses de inactividad. Los futbolistas no pueden tener apretones de manos, celebraciones tras los goles ni diálogos entre ellos. Surcorea es la primera nación importante en retomar competiciones. El capitán del equipo Incheon United, Kim Do-hye, dijo que “será casi imposible que los jugadores no puedan hablar entre sí durante los partidos”, reseñó AFP. En la Premier League inglesa, pendiente de fecha para reactivarse, prohibirán los cambios de camiseta y escupir. Según el diario The Telegraph, las medidas se aplicarán para esta temporada y podría extenderse hasta 12 meses. La pregunta es: ¿quién o cómo controlar esto? Los jugadores deben tener el suficiente control para evitarlo.