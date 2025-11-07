Acolfutpro acusó de “burla y traición” a la Federación Colombia de Fútbol y Dimayor al negarse a firmar acuerdo laboral

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un fuerte comunicado este jueves 6 de noviembre, en el que acusó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la Dimayor de “burlarse” del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de los futbolistas profesionales del país. El pronunciamiento se dio tras una nueva reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con el fin de formalizar la firma del acuerdo laboral consensuado entre las partes el pasado 29 de septiembre de 2025. Lea: “No jugamos más hasta que nos paguen”: el ultimátum del Pereira que sacude la Liga BetPlay; ¿podría desaparecer el club? No obstante, según denunció el gremio de jugadores, en la cita, en la que estuvieron el secretario general de la FCF, Andrés Tamayo, y la secretaria general de la Dimayor, Lorena Novoa, comunicaron, “de forma sorpresiva e injustificable”, su decisión de no firmar el documento acordado. Acolfutpro calificó el hecho como un intento más de dilatar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

“Una afrenta a los futbolistas”

En su declaración pública, Acolfutpro aseguró que la negativa de las entidades rectoras del fútbol colombiano constituye una violación a la Constitución y a la legislación laboral del país. “Es una afrenta directa a los futbolistas profesionales, hombres y mujeres, y una burla inaceptable al ministro Sanguino y a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes han actuado como garantes institucionales de este proceso”, señaló la organización. En la carta también indican que “la buena fe del Ministerio y de los futbolistas ha sido asaltada” y que la confianza construida durante meses de diálogo “ha sido traicionada por quienes le dan la espalda al respeto y la legalidad”.

Un conflicto que reabre viejas tensiones en el fútbol colombiano