Colombia entre las 16 mejores del Mundial Femenino sub-20 y va por liderato contra Corea ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Tras los resultados en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 femenina de este sábado, la Selección Colombia puso su nombre entre las 16 mejores selecciones del torneo, pues los cuatro puntos que suma hasta el momento le aseguran, como mínimo, un lugar entre las cuatro mejores terceras que se clasificarán.
“Las dirigidas por Carlos Paniagua debutaron con una victoria 3-1 frente a Costa Rica y posteriormente igualaron 0-0 ante Portugal. Estos resultados le permiten a ‘La Sele’ garantizar uno de los cuatro cupos disponibles para las mejores terceras de la fase de grupos, independientemente del resultado de su último encuentro”, explicó la Federación Colombiana de Fútbol.