27 colombianos que brillan en la liga de México, rival de la Selección; ¿quiénes son?

La Primera División de México se convirtió en casa de futbolistas colombianos durante los últimos años. En la actual temporada hay allí 27 jugadores.
El fútbol manito tiene una de las mejores economías, no solo del continente, sino del mundo, por eso en su momento hubo fichajes como Ronaldinho, Sergio Ramos, Sergio Canales, Florian Thauvin o André Pierre-Gignac.
Más allá de las grandes figuras europeas, Colombia también aportó históricos como Miguel Calero, Luis Amaranto Perea, Teófilo Gutiérrez, Aquivaldo Mosquera, Luis Gabriel Rey, Dorlan Pabón o Jackson Martínez. Estos nombres le dieron reputación a los jugadores criollos, que son cada vez más apetecidos en la Liga MX.
Entérese: La Selección ya está completa en Estados Unidos y ya se sabe quién será el nuevo capitán