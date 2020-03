Altas y bajas de la Selección Colombia de cara a la Eliminatoria

A menos de un mes del debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de Catar 2022, el entrenador Carlos Queiroz seguramente tendrá un par de dolores de cabeza aunque poco a poco va encontrando certezas para lo que será este nuevo camino.

Momento de James

No hay duda de que la situación más complicada es la de James Rodríguez en el Real Madrid, por la figura que representa dentro del equipo. A las versiones de una posible comunicación entre el mediocampista con el seleccionador portugués exigiendo titularidad en el equipo nacional a pesar de su momento, se sumó la ausencia en la convocatoria para ‘El Clásico’ del domingo en el que ganaron por 2-0.

Arias, sin ritmo

Sin embargo, no es el único de los jugadores de la ‘Tricolor’ que no la pasa bien en este momento deportivo. Santiago Arias, en el Atlético de Madrid, vive una situación similar al no ser primera opción para el lateral derecho bajo las órdenes de Diego Simeone. El último partido que disputó el antioqueño fue el 12 de febrero (66 minutos) ante el Valencia.

A pesar de eso, y de que ambos tienen el mismo número de participaciones en La Liga esta temporada (siete), Arias tiene más minutos que James, con 550 sobre 341.

Roger y Muriel

Los otros dos casos que parece críticos están en ataque: Roger Martínez y Luis Fernando Muriel. Aunque tienen realidades distintas, ninguno tiene protagonismo en el Club América y Atalanta B.C., respectivamente.

Roger es protagonista en México de una de las novelas más largas del mercado después de declarar ante los medios de ese país que tenía el deseo de salir de las ‘Águilas’. A la directiva no le cayó bien la idea y le dio la orden al entrenador Miguel Herrera de no utilizarlo hasta que se solucione su situación. En lo que va del 2020 no ha sumado un solo minuto y sigue a la espera de poder salir.

Por su parte, Muriel cada que juega responde con goles siendo el segundo máximo anotador del equipo de Bérgamo en esta temporada con 13 festejos, por detrás de Josip Ilicic que tiene 15. Justamente, el pasado fin de semana ‘Lucho’ se reportó con el sexto tanto en el apabullante triunfo 7-2 en casa del Lecce, entrando desde el banco de suplentes.

Gian Piero Gasperini, entrenador del club italiano, aseguró en rueda de prensa posterior que el atlanticense le responde mejor cuando van ganando y por eso no lo pone desde el inicio en los partidos. De 22 juegos de la Serie A, Luis Fernando solo ha sido titular en nueve.

La cara opuesta

Contrario a anteriores convocatorias, Jeison Murillo está dando razones para ser llamado a la Selección una vez más desde que paso de la Sampdoria al Celta de Vigo. En el equipo gallego es titular indiscutido y ha disputado siete de los 11 juegos que ha tenido en este inicio de año, todos en La Liga.

Además de su buen ritmo, el ex del Inter de Milán y del Barcelona es pieza de garantía defensiva para el entrenador Óscar García. Tan es así que el Celta solo ha perdido un partido de los que Murillo ha participado, incluido el 2-2 con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el 2-1 ante el Sevilla en Balaídos.

En esa misma línea se encuentran Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. En la defensa también ha sido grato el comienzo de 2020 para Frank Fabra, dueño de la banda izquierda en Boca Juniors sacando provecho a la confianza que ahora le ha dado Miguel Ángel Russo en reemplazo de Gustavo Alfaro. De hecho, allí mismo en el ‘Xeneize’ vuelven a levantar la mano Jorman Campuzano y Sebastián Villa de ponerse la ‘Tricolor’.

Bien Cuadrado

A la lista se suman Juan Guillermo Cuadrado, quien viene siendo vital en la Juventus, jugando o como extremo o como lateral; Jefferson Lerma, de reiterada brillantez en el Bournemouth, Duván Zapata, que cada vez más está cerca de su mejor versión goleadora tras la tripleta en el mismo juego que Muriel, y Rafael Borré, el hombre gol en River Plate.

No se puede dejar pasar el caso de David Ospina, que en el comienzo de temporada estaba como James y Arias, relegado en el Napoli, pero que con el pasar de los partidos se ganó la titular por encima de Alex Meret al punto de jugar Serie A y Champions League, sin descanso. La experiencia es algo que priorizó Gennaro Gattuso y que al antioqueño le ha valido para recuperar su forma.

Alternativas para no perder de vista

Si bien han perdido la fuerza con la que llegaron a la última fecha FIFA, Stiven Mendoza, Steven Alzáte, Yairo Moreno y Alfredo Morelos deben mantenerse en el radar del cuerpo técnico de la Selección Colombia. De ellos el que podría estar sin necesidad de un buen presente es Yairo por el gusto personal de Queiroz.

Además, Falcao García con su experiencia y goles vuelve a ser una carta importante en las posibilidades. Tras recuperarse de su lesión muscular, el ‘Tigre’ ya tiene tres goles en tres partidos, dos de ellos en el último duelo ante Gençlerbirliği.

Por otro lado está Jhon Córdoba, quien nunca ha sido acercado al proceso de mayores, pero que viene haciendo goles con el F.C. Köln en la Bundesliga con regularidad. A este momento de la temporada su cuenta va en 11, 10 en ‘Bundes’ y uno en la Copa de Alemania.

Optimismo con JFQ

Finalmente, retomando el rodaje necesario se encuentra Juan Fernando Quintero en River Plate después de la lesión de rodilla que lo sacó por varios meses de las canchas. El mediocampista poco a poco va sumando minutos y el fin de semana se encargó de empatar el juego del ‘Millonario’ ante Defensa y Justicia.