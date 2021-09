Goles de Leones se celebran a ritmo de champeta

Por Luz élida molina marín

Desde el 2018, cuando llegó a Itagüí, el cartagenero Luis Felipe Gómez Miranda tenía claro que debía aprovechar la oportunidad que le había conseguido su empresario Luis Felipe Posso.

Lejos de su casa y con la convicción de volar alto, a los seis meses de estar radicado en territorio paisa, logró su primer objetivo, ganarse un lugar en el equipo principal.

Con tan solo 18 años debutó ante Once Caldas, uno de los días más especiales de su vida al lado de su madre Muriel Miranda Castilla, quien lo ha respaldado y acompaña desde las graderías del estadio.

“Ella me ha apoyado, desde muy pequeño cuando empecé a jugar microfútbol y luego cuando me decidí por el fútbol. Siempre detrás de un balón”, dice el volante, quien en medio de risas reconoce que su mamá sabía que lo suyo no era el estudio y por eso lo apoyó para jugar.

Con el paso de los meses, además de consolidarse en el grupo y empezó a marcar, ya ajusta 12 goles en el año y seis en el presente torneo, gracias a su agilidad, potencia y capacidad de desborde por las bandas del campo.

Sus hermanos no siguieron sus pasos, esos que Luis Felipe copio de su abuelo Luis Donaldo Miranda, quien fue profesional.

Desde divisiones menores jugó como volante. Se siente mejor por los extremos y sueña con llegar al fútbol de Europa y la Selección Colombia.

“Ahora quiero consolidarme como goleador, estoy muy feliz en Leones de Itagüí (Primera B), me gusta mucho, y quiero seguir escalando y llegar al fútbol internacional”, concluyó el volante