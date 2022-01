Dimayor archivó la investigación contra Unión Magdalena

Incluso el Pibe Valderrama se refirió al tema en un acto público en Barranquilla. “Yo no creía, porque Fortaleza con un empate pasaba. Pasé a ver el gol y cuando lo vi dije: ‘esto no puede ser posible’. Cuando veo que la pelota se le va al man y el contrario se va digo: ‘ole, esto no puede pasar’”, dijo el histórico de la Selección que, además, enfatizó: “No es que pase y no haya castigo, porque nunca vamos a sentar un precedente. Queremos que haya un castigo”.

A través de un comunicado firmado por Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se anunció el pasado 5 de diciembre que las imágenes del partido habían sido trasladadas al Comité Disciplinario del Campeonato y a la Comisión Disciplinaria de La Dimayor, “para que actúen conforme a su competencia”.

El fallo de dicha comisión fue emitido este viernes y aparece firmado por José Guillermo Ferro Torres, en su condición de Presidente, y los comisionados José Alberto Gaitán Martínez y Gerardo Antonio Espinosa Palacios y Juan Sebastián Torres Novoa en su condición de secretario.