En el comunicado emitido por Nacional los precios para los abonados 2022-2, que cuentan con un descuento del 30%, oscilan desde los $448.000 para las tribunas populares sur y norte, hasta los $2.163.000 para platea. Entre tanto, para los abonados nuevos los valores están entre los $512.000 y $2.472.000, con una rebaja del 20% que ya están aplicadas en los valores anunciados.

Pablo Gómez, líder de la Academia Verde, dijo que el semestre anterior pagaron 650.000 pesos y hoy deberán pagar S1.350.000. “Me parece muy costoso, creo que no están pensando en la gente. Me han llamado las personas de la barra a quejarse y además las contrataciones no han sido las mejores. Hay gente que se abona con su esposo, esposa, hermano o hermana o hijos y les toca más duro”.