El partido entre Colombia y Perú por la Eliminatoria a Qatar-2022, el próximo 28 de enero en Barranquilla, no tendrá restricciones de aforo porque se comprobó que luego de los partidos que realizó la Selección en el estadio Metropolitano, no hubo aumento de casos positivos para covid-19. “Encontramos como evidencia directa, ni siquiera la indirecta, que los partidos que hemos hecho de Colombia no han representado un incremento de casos covid. ¿Por qué? Primero porque cada persona que entra al escenario está vacunada con dos dosis y lo podemos verificar; segundo, porque es un grupo de personas que está al aire libre, que se queda en su sitio y solo interactúa con las personas que tiene a su alrededor. Es decir, que no hay una aglomeración masiva sin impedimentos, como lo hay en fiestas, como lo hay en otros puntos, en los que siempre tiende a haber más relajamiento social”, dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.