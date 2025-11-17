Fray Banquet Castro, el joven de Necoclí que cambio el arco por la red y es figura del volei playa nacional

Durante algún tiempo, y cuando aún era un niño, Fray Banquet Castro estuvo dedicado al fútbol. Jugaba de arquero, pero reconoce que no era bueno y que no le gustaba mucho esa posición; solo lo hacía para poder estar con sus amigos del pueblo.
En Necoclí, su pueblo natal, Fray pasaba el tiempo en la calle, compartiendo con sus vecinos y amigos de la misma edad. No se dedicaba de lleno a un deporte, solo compartía en los juegos que hacía con sus amigos, hasta que, hace cinco años, un entrenador de voleibol que vivía cerca de su casa lo invitó a practicar.