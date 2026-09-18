Francisco Mosquera regresó con toda su potencia y la mira puesta en los Olímpicos de 2028

Desde que fue absuelto de la injusta sanción de 13 meses y medio por dopaje, Francisco Mosquera no ha dado ni un solo segundo de tregua al entrenamiento ni a la competencia. Cada lágrima dejada en esos meses de oscuridad y cada paso que da tienen la fuerza de quien persigue con el alma su verdadero destino: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En noviembre se cumplirán dos años desde que recuperó su honor y su libertad deportiva. Justo en ese mes vestirá nuevamente los colores de Colombia en el Mundial de China, y solo piensa en dejar la piel en cada levantamiento para conquistar los puntos que lo acerquen al sueño olímpico que juró cumplir. También le puede interesar: ¡Se hizo justicia! El pesista colombiano Francisco Mosquera fue declarado inocente en caso de dopaje El antioqueño, que lleva varios años radicado en Bolívar y compite por ese departamento, acaba de bañarse en oro en los Juegos Suramericanos de Argentina. En la división de los 65 kilogramos, tocó la gloria tras registrar un total de 298 kg, fruto de una entrega incansable para alcanzar 133 kg en arranque y 165 kg en envión. Con la garra que lo caracteriza, Mosquera superó al peruano Luis Bardalez, segundo con 296 kg, y al brasileño Thiago Felix, quien logró 290 kg. “La verdad es que me siento muy bien, no me ha costado para nada el regreso y siento que ahora lo hago todo más consciente. Por eso los buenos resultados se han dado inmediatamente, siendo campeón nacional, subcampeón panamericano, medallista de oro de Suramericanos y cuarto en el pasado mundial. Ahora mi meta es ser medallista en el Mundial de China, en noviembre próximo”, expresa con emoción el pesista.

Regreso a casa para recargar baterías

Francisco regresa a casa con el metal dorado en el pecho para reencontrar el impulso más puro en el abrazo de sus hijos, antes de volver a la concentración este jueves. Mosquera, a quien la vida obligó a renacer y arrancar duramente desde cero, ya cuenta con el reconocimiento económico del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico Colombiano y, por supuesto, de la Alcaldía de Cartagena, de la mano de Dumek Turbay Paz, la luz que nunca lo desamparó mientras luchaba en la oscuridad por su inocencia. Lea también: Francisco Mosquera volvió por lo alto, impuso récord panamericano y ahora piensa en Mundial y Juegos Olímpicos Antes de regresar a casa, Mosquera también reflexionó sobre el desempeño que están teniendo los colombianos en los Juegos Odesur. “Aunque trato de estar concentrado en mi deporte, acá he podido ver a otros compañeros y creo que todos ratificamos que somos gente buena, luchadora, que quiere siempre dejar en alto el nombre del país; por eso entrenamos fuerte y nos sacrificamos para aportarle al país paz, que los jóvenes nos vean como ejemplos de que el deporte sí paga. Necesitamos que el presupuesto para el deporte vuelva a subir y así todos podamos estar mejor”. Finalmente, el pesista recalcó que sigue soñando y aprovechando esta nueva oportunidad de hacer lo que ama. Sabe que tiene rivales fuertes a nivel mundial en China, Estados Unidos, Turquía, Italia, Indonesia, pero también reconoce que Colombia es fuerte. Que tras su regreso se ha encontrado con un grupo que hace parte del relevo generacional y que demuestra que es fuerte. Por eso se ilusiona para que el país tenga muchos representantes en Los Ángeles 2028.

Así van las justas en Argentina