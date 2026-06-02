Por el título de la NBA-2026: las claves de la final entre Spurs y Knicks

Los San Antonio Spurs inician las finales de la NBA como locales ante New York Knicks. Los texanos, de la mano de Victor Wembanyama y Frost Bank Center en un nivel superlativo, buscarán dar el primer golpe en la lucha por el campeonato. Para los neoyorquinos el panorama es distinto, vienen con más días de descanso que los Spurs, lo que les puede jugar a favor, pero también en contra. En una nueva disputa del trofeo Larry O’Brien se profundizará en las claves de esta final que inicialmente tendrá cuatro juegos que pueden extenderse hasta siete. Aquí, las claves de ambos equipos y qué necesitan para ser campeones.

Wemby es la base de todo

Para los San Antonio Spurs, conseguir la primera elección del Draft de 2023 fue fundamental para estar en las finales este año. En ese pick, se hicieron con los servicios de Victor Wembanyama (2,24 metros de estatura). Ante Oklahoma, el “alien francés” hizo un histórico primer partido con 41 puntos y 24 rebotes; además, “Wemby” se convirtió en el más joven de la franquicia (22 años) en conseguir el MVP en la Conferencia Oeste. Lea: Historia en el inicio de las Finales de Conferencia de la NBA: doble tiempo extra en ambos juegos De la misma forma que llegó el oriundo de París, también lo hicieron Stephon Castle y Dylan Harper, dos bases que vía Draft arribaron a San Antonio y junto a la experiencia de D’Aaron Fox forman una “tromba” arrolladora en las estadísticas ofensivas, pero principalmente, un equipo con aguante físico para competir a la más alta exigencia. Contra Nueva York tendrán un reto más duro desde lo físico que con Oklahoma, el cual los exigió hasta el séptimo partido en las finales del Oeste. Castle tendrá la tarea de marcar a Jalen Brunson, mientras que “Wemby”, con su eficacia y estatura, debe neutralizar el poderío aéreo de Karl Anthony Towns.

Brunson, en su mejor momento

Jalen Brunson, figura de los New York Knicks. De ser necesario, las finales se extenderán hasta el 19 de junio. FOTO GETTY