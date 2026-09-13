Enric Mas, nuevo campeón de la Vuelta a España; Colombia también celebró con Santiago Buitrago

Después de diez años, desde que Nairo Quintana salió campeón, el Team Movistar volvió a ganar la Vuelta a España. La racha la cortó este domingo el local Enric Mas, quien se consagró por primera vez en una ronda de tres semanas. Luego de ser segundo en las ediciones de 2018, 2021 y 2022, y tercero en 2024, Mas le entregó a su país un título que no alcanzaba desde 2014, cuando Alberto Contador se impuso por tercera vez en la carrera. El propio Contador había asegurado años atrás que Mas sería su sucesor en una nación ciclista que acababa de cerrar una época dorada con otros ilustres nombres, como Alejandro Valverde y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. La afición local proyectó sobre Enric una exigencia mayor, pero, al no replicar ese estilo ultraofensivo de Contador y quedarse cerca de grandes victorias, los fanáticos comenzaron a cuestionarlo. Lea: Santiago Buitrago, campeón de la montaña de la Vuelta a España-2026 Pero después de esos momentos adversos, Enric fue aplaudido este domingo en Granada, donde se consagró campeón de la edición 81 de la Vuelta a España. La última etapa, de 112 kilómetros, la ganó el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), quien sumó su sexta victoria profesional, la primera en el WorldTour y la primera del año, luego de seis segundos lugares en la temporada, dos de ellos en esta Vuelta. En la clasificación general, Mas superó por 2 minutos y 15 segundos al esloveno Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y por 2:44 al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Buitrago, el campeón de la montaña en España

Por Colombia, Santiago Buitrago logró subir al cajón del podio para reclamar el título de la montaña. Cabe recordar que en sus primeros años como ciclista, Santiago no tuvo un camino sencillo. El propio corredor recordó que, en su segunda carrera, terminó en silla de ruedas y con cuello ortopédico, una muestra de las dificultades que afrontó durante su formación. En el entorno del equipo, sus constantes caídas llegaron a generar dudas sobre su experiencia como corredor, al punto de que contactaron a su mánager para conocer más sobre su trayectoria. Hoy, a sus 26 años de edad, se consolida como uno de los mejores corredores del pelotón mundial. El bogotano se convirtió en el quinto colombiano que conquista la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. El corredor del Bahrain Victorious aseguró un día antes del final de la carrera dicho título al sumar 78 puntos, por delante de los 62 del belga Wout van Aert (Visma) y los 36 del noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). De esta manera, Buitrago se unió a Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, en 1987 y 1991; Óscar de Jesús Vargas, en 1989; Martín Farfán, en 1990; y Félix Cárdenas, en 2003 y 2004, como ganadores de dicha clasificación. El otro latinoamericano que triunfó en la montaña de la Vuelta fue el ecuatoriano Richard Carapaz, en 2022.

Tejada, el mejor colombiano en la general

El huilense Harold Tejada (Astana) también cumplió una grata actuación en la Vuelta al terminar en el décimo puesto de la clasificación general, a 12.51 de Enric Mas. A sus 29 años de edad, Tejada selló su mejor presentación luego de once participaciones en carreras de tres semanas. Su último gran resultado había sido en la carrera de España en 2025, cuando terminó 12°. Antes de afrontar la edición que terminó ayer, había sido 26° en el Tour de Francia, en julio. Para resaltar, de los cinco colombianos que iniciaron la Vuelta-2026, todos la terminaron. Además de Harold, Juan Felipe Rodríguez fue 16°; Santiago Buitrago, 17°; Iván Sosa, 87°, y Juan Guillermo Martínez, 129°.

Rodríguez, una de las revelaciones

Otro colombiano que merece aplausos es Juan Felipe Rodríguez. A sus 22 años, y con menos de un mes en el WorldTour, el cundinamarqués tuvo un debut sorprendente en una gran vuelta. Lea más: A 300 metros del triunfo: Santiago Buitrago rozó la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España Terminó en el puesto 16 y se convirtió en el mejor soldado, en las exigentes cuestas, de su jefe de filas, el ecuatoriano Richard Carapaz, quien luchó hasta el final por el podio. Si bien Carapaz terminó cuarto, el espíritu de lucha exhibido por estos dos hombres es de reconocer. En Rodríguez, el equipo EF Education-EasyPost tiene a un líder en proyección. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas