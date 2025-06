Dos reinas se enfrentan en la final de Roland Garros, ¿a quiénes dejaron en semifinales?

“Me siento increíble, pero tengo que entender que todavía no he concluido el trabajo. Simplemente estoy feliz con la actuación de hoy”, señaló en pista. Sin ganar un trofeo desde su última victoria en Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024) hace un año y suspendida un mes a finales de 2024 tras un control positivo por una sustancia prohibida (finalmente atribuido a un medicamento contaminado), Swiatek no ha conseguido levantar cabeza.

Eliminada en semifinales del Abierto de Australia a pesar de contar con una bola de partido; derrota a manos de Gauff en semifinales del WTA 1000 de Madrid, donde era la vigente campeona; adiós prematuro en Roma... Pero al menos se va de París con mejores sensaciones.

“He jugado algunos partidos de calidad, no creo que hiciera un mal torneo aunque evidentemente no es el resultado que buscaba. Me encanta jugar aquí, estoy contenta porque por suerte he jugado grandes torneos aquí”, señaló la tenista de 24 años.