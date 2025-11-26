Se ampliaron las inscripciones para el Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025 que se realizará en Cali

El plazo se amplió para que los deportistas extranjeros se puedan inscribir hasta el próximo lunes primero de diciembre, en tanto que los colombianos lo podrán hacer hasta el miércoles 3 de diciembre.

Los organizadores del Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025 que se realizará en Cali confirmaron que, ante la amplia demanda y solicitudes de jugadores nacionales y extranjeros, se amplió el plazo para la inscripción para el evento que se hará en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, del 5 al 12 de diciembre.

Los interesados pueden comunicarse al número celular 3227342146, donde les informarán sobre el proceso de inscripción al evento que les permitirá ser parte de una competencia en busca de seguir mejorando su nivel y luchar por los títulos de IM: Maestro Internacional, FM: Maestro FIDE, MC: Candidato a Maestro, WIM: Maestra Internacional y WFM: Maestra FIDE.

La Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz) en conjunto con la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Liga Vallecaucana de Ajedrez, siguen en los preparativos del Sudamericano Juvenil, que desarrollará en la capital de la Salsa con cerca de 800 deportistas entre 6 y 18 años de edad, de los 10 países del continente.

El torneo cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, la Liga Vallecaucana de Ajedrez y la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación.