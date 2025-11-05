Luto en el deporte mundial: falleció expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Andrea De Adamich, una de las figuras más respetadas del deporte motor europeo en los años sesenta y setenta, falleció este miércoles a los 84 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el talento, la elegancia al volante y una gran pasión por la velocidad. Nacido en Trieste en 1941, De Adamich comenzó a competir a inicios de los años sesenta y rápidamente se consolidó como una promesa del automovilismo. En 1965 se consagró campeón de Fórmula 3, paso previo a su salto a la Fórmula 1, donde debutó tres años después. Durante cinco temporadas, defendió los colores de escuderías legendarias como Ferrari, McLaren, March, Surtees y Brabham.

Su estilo sobrio, su capacidad técnica y su conocimiento profundo de los autos le valieron el respeto de compañeros y rivales por igual. Sin embargo, su carrera se vio truncada en 1973, cuando un grave accidente en Silverstone cambió su destino. Atrapado durante casi una hora en su Brabham tras una colisión múltiple, sufrió fracturas en ambas piernas y severos cortes musculares que lo obligaron a retirarse del máximo nivel.

Una de las voces de la televisión italiana

Lejos de alejarse del automovilismo, De Adamich encontró una nueva pasión detrás del micrófono. Se convirtió en comentarista televisivo, labor que lo acompañó durante décadas y lo transformó en una voz autorizada del automovilismo en Italia. Su conocimiento, serenidad y carisma lo convirtieron en un referente tanto para los aficionados veteranos como para las nuevas generaciones.