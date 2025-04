Juan Carlos Echeverri, el cucho que es ejemplo de pasión por el skate en Antioquia

Y como Juan Carlos es un tipo echado pa’ lante, que no le teme al ridículo, inquieto y siempre en busca de nuevas cosas para hacer, un día le dijo a Sebastián Montoya, seleccionador de skate de Antioquia, que quería conocer y acercarse al skateboarding.

Sebastián lo invitó a una clase para que conociera el deporte y, para sorpresa de Juan Carlos, el profesor le lanzó una tabla para que experimentara. No lo dudó, pidió dos consejos sobre cómo empezar y, desde entonces, han pasado dos años en los que la tabla se convirtió en su nueva mejor compañía.

En esa primera experiencia, Juan Carlos entendió lo que es la comunidad del skateboarding, pues niños de entre 8 y 10 años fueron sus primeros maestros. “Me daban consejos, me animaban, me decían: ‘cucho, hágale que usted puede’ y eso me encantó, porque acá nadie te juzga, nadie está pendiente de si estás gordo, flaco, viejo, joven, cómo estás vestido; acá todos vienen a disfrutar del amor por la tabla y es lo único que importa”, dice feliz.