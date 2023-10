Ganador esta temporada de etapa en la Vuelta a Antioquia, en la que finalizó tercero , Álex indica que más allá de estar en la pelea de cada carrera, siente que aún viene recuperando la confianza luego del accidente. “Los tropiezos me han vuelvo más fuerte, me han cambiado de mentalidad, y siento que esos esfuerzos y sacrificios han valido la pena para superarme y seguir desafiándome. Trabajo, eso es lo que se debe seguir haciendo ”, comentó el corredor, quien antes de llegar a la ruta fue campeón de bicicrós en varios eventos departamentales.

“Le doy gracias a Dios por darme una nueva oportunidad de seguir vigente en el ciclismo”, sostiene el pedalista, al señalar que no solo corre para sentirse feliz sino también para honrar a quienes lo apoyan, como su familia, amigos y patrocinadores , quienes lo animan a no tirar la toalla tan pronto.

Ser ejemplo de tenacidad para otros jóvenes ciclistas es otro impulso para Gil. “Eso es demasiado gratificante, motivante, porque muestra que estamos haciendo las cosas bien. Siempre me ha gustado ser referente, por eso me esfuerzo por estar adelante. Hay momentos en los que no estaré arriba, pero esa lucha también contribuye para que otros también se inspiren. Me siento demasiado complacido cuando alguien me dice que quiere entrenar a mi lado”, dice el corredor, quien a la vez viene especializándose en entrenamiento deportivo.