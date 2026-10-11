Mundo de gigantes: Estos son los jugadores más altos en la historia del baloncesto mundial y colombiano

El baloncesto es, por excelencia, un deporte que se juega en tierra de gigantes. En Colombia, la Liga Profesional cuenta con atletas que superan con facilidad los dos metros de estatura, siendo Braelen Bridges y Charles Wayne García Jr., del equipo Paisas, dos de los más destacados de la competencia local. Bridges impactó en los primeros cuatro encuentros con el quinteto antioqueño. Con sus 2,11 metros de estatura se convirtió en una atracción en cada escenario que visitó. Posteriormente, el equipo dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini incorporó al estadounidense Charles García Jr., quien con sus 2,06 metros de altura reforzó la cuota de poder en la pintura.

Dejaron huella en la NBA

Aunque las estaturas de la liga local son impresionantes, están distantes de los registros históricos de la NBA. La máxima competición del baloncesto mundial ha sido el hogar de jugadores que, literalmente, parecían tocar el cielo. Destacan casos emblemáticos como el rumano Gheorghe Mureșan y el sudanés Manute Bol, quienes con sus 2,31 metros de estatura comparten el título de los jugadores más altos en la historia de la liga. Mureșan disputó seis temporadas en la NBA entre 1993 y 2000 vistiendo las camisetas de los Washington Bullets y los New Jersey Nets. Su momento cumbre llegó en la temporada 1995-1996, cuando fue galardonado con el premio al Jugador con Mayor Proyección (Most Improved Player) tras registrar promedios de 14,5 puntos, 9,6 rebotes y 2,26 tapones por partido. Por su parte, Manute Bol jugó durante 11 campañas como pívot defensivo en los Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y Miami Heat. Bol dejó marcas imborrables en el rubro de los tapones: récord en un solo cuarto: 8 bloqueos (logrado en dos ocasiones). Récord en una mitad: 11 bloqueos (compartido con Elmore Smith y George Johnson). Segunda mejor marca en un juego: 15 tapones (el récord absoluto es 17, en manos de Elmore Smith). Actualmente, Bol se ubica noveno en el historial total de taponadores de la NBA y segundo en promedios por partido (3,34, solo por detrás de los 3,5 de Mark Eaton). Además, mantiene el promedio más alto de bloqueos por minuto en la historia de la competición, con 0,176.

El talento colombiano

En el ámbito nacional, el barranquillero Jaime Echenique -único colombiano en haber jugado en la NBA (con Washington Wizards en diciembre de 2021)- encabeza la lista de los activos de mayor estatura en la selección nacional, registrando 2,11 metros. Detrás de él figuran Yildon Mendoza, Cristian Solís y Hanner Mosquera, todos con 2,06 metros. Por su parte, el antioqueño Juan Diego Tello alcanza los 2,05 metros, mientras que Braian Angola, principal referente del baloncesto colombiano en las ligas europeas, mide 2,00 metros. Antes estuvieron Asdrúbal Herrera Mora de quien algunos dicen medía 2,36 y en otros registros aparece con 2,38, pero quien tuvo una corta carrera profesional por problemas de salud (lesiones en sus rodillas). Luego apareció la figura del cartagenero Álvaro Teherán, una de las leyendas del baloncesto nacional, quien medía 2,15 metros.

Los cinco más altos en la historia

Fuera del ámbito de la NBA, existen registros de basquetbolistas internacionales cuya estatura superó todos los estándares conocidos. Se trata de Suleiman Ali Nashnush, nacido en Libia, quien mide 2,45 metros, mientras que el ucraniano Alexander Sizonenko tiene 2,39 metros de estatura. El chino Sun Mingming alcanza los 2,36 metros, en tanto que Ri Myung-hun de Corea del Norte mide 2,35 metros. En el ranquin de los cinco más altos en la historia del baloncesto lo complementa el japones Yasutaka Okayama con 2,34 metros. Suleiman Ali Nashnush nació en 1943 y murió en 1991, jugó basquet para el equipo de Líbano en 1962. El ucraniano Alexander Sizonenko, quien jugaba como pívot, jugó entre 1976 y 1986 en la Liga soviética y participó con la selección de Unión Soviética en doce ocasiones. Fue ingresado al Libro Guinness de los récords dando una talla de 2,39 metros y fue nombrado el hombre más alto del mundo en 1991. Nacido en el Condado de Bayan, Sun Mingming viajó en 2005 a Estados Unidos para entrenar en Baja California y su meta era ser elegido en el Draft de la NBA ese año, pero finalmente no pudo lograrlo. Luego, en marzo de 2007, participó en un evento que quedó registrado en el Libro de los Guinness Récords al ser parte del team más alto de la historia junto al rumano Gheorghe Mureşan (2,31 m), el nigeriano Ayo Adigun (2,16) y el sudanés Deng D’Awol (2,13) en un partido entre los Nighthawks contra el Cape Cod Frenzy, que quedó registrado como el juego con el equipo en la historia con cuatro jugadores con más de 2,10 metros.

La era de Wembanyama