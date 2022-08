En la considerada competencia más importante del mundo de la apnea, a la que solo se asiste por invitación, John desafiará, en el océano Atlántico, el Blue Hole, en Long Island, un hoyo de 202 metros de profundidad en el que no hay corrientes y la temperatura del agua tiene un promedio óptimo de 28 grados centígrados.

A sus 47 años de edad, Muñoz tiene como objetivo batir el récord nacional de inmersión libre que está en poder de Cristian Castaño (88 metros). En dicha modalidad, en la que se va sin aletas, y se realiza descendiendo y ascendiendo sin ayuda de ningún tipo de propulsor y solo halando una cuerda, John ostenta una marca personal 81 metros.

“Estoy focalizado para este desafío, me he preparado demasiado. Es más, ya me siento sobreentrenado, se nota el cansancio de las prácticas, hay nervios de cara a la competencia. Pero también hay motivación, quiero descubrir hasta dónde puedo llegar y, a la vez, deseo seguir siendo ejemplo para que otros luchen por lo que se desean y no se pongan límites”, señaló Muñoz, al agregar que esta disciplina le ha permitido tener más autocontrol de sí mismo.

“Es que la respiración es tan poderosa que puede manejar tu mente. Te controla las emociones y hace que se piense un poco mejor para tomar quizá mejores decisiones”, agregó el deportista, quien con la calma y el talento que lo caracterizan espera tener una inmersión exitosa que le permita continuar siendo fuente de inspiración para los demás.