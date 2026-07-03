Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

En un ciclismo cada vez más exigente por el fuerte ritmo que imponen las nuevas generaciones, es para aplaudir que Colombia cuente con cinco representantes en el Tour de Francia que comienza este sábado en Barcelona, España.

Al recorrerá 3.321 kilómetros en 21 etapas hasta el próximo 26 de julio, se presentan Egan Bernal (Netcompany-Ineos), campeón del Tour en 2019; Éiner Rubio (Movistar); Harold Tejada y Sergio Higuita (Astana), además del velocista Fernando Gaviria (Caja Rural).

Cada uno, desde sus características, buscará protagonismo entre los 184 corredores de 23 equipos que estarán en acción.

El caso de Bernal sigue siendo el más inspirador. Cuatro años después del accidente que casi le cuesta la vida mientras entrenaba en Cundinamarca, el zipaquireño vuelve a liderar al equipo británico en la ronda francesa, respaldado por el décimo puesto conseguido este año en el Giro de Italia.

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“Después del Giro tenía mucha ilusión de ir a la Vuelta a España, pero por el momento tendrá que esperar. Esta carrera es otro nivel y el equipo tiene el Tour como prioridad. Feliz de volver a la prueba que tantas alegrías nos ha dado. El Tour es el Tour y vamos a luchar hasta el final”, comentó Bernal.

El colombiano también destacó la importancia de administrar el desgaste durante tres semanas de competencia.

“La semana final de una carrera grande siempre será dura, no solo por el recorrido, sino por la fatiga física y mental. Hay que intentar llegar con esa frescura para afrontar los últimos días”.

Higuita, mejor colombiano en la edición anterior con el puesto 14, llega acompañado de un Tejada que atraviesa un buen momento tras conquistar una etapa en la París-Niza. Rubio, por su parte, dejó buenas sensaciones en el Giro de Italia, donde estuvo cerca de celebrar una victoria parcial, mientras que Gaviria buscará romper la sequía de triunfos que arrastra desde 2024 y ampliar un palmarés que ya suma 52 victorias profesionales.