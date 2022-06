Esta jerarca no es la única que cuenta con representantes estudiando en dicha institución que, aseguró Ómar Ruiz Medina, coordinador académico del Cibercolegio UCN, es la que más deportistas alberga en Antioquia. Tiene estudiantes que practican otras disciplinas como atletismo (un deportista), ajedrez (4), artes marciales (1), baloncesto (27), clavados (2), ciclismo de ruta (4), patinaje (29), taekwondo (1), tenis de campo (48), fútbol (90), natación (72), pesas (15), voleibol (1), bicicrós (9), equitación (2), hockey patín (1), tiro con arco (3), tenis de mesa (2), golf (1).

Adriana García, psicóloga de Indeportes Antioquia, indica que en las ligas una de las exigencias para los deportistas es que estén estudiando. Afirma que es conveniente que el atleta no se dedique al 100 % al deporte, ya que coge una intensidad de mañana y tarde, entonces cuando el cuerpo o rendimiento va en forma ascendente, ellos quisieran tener resultados inmediatos. Pero cuando no los obtienen les genera desilusión. “A partir de experiencias hemos encontrado que cuando el joven además estudia o trabaja (no las tres a la vez), esto resulta favorable, ya que puede distraer la mente en otra cosa. Pero cuando solo dedica su tiempo a la actividad atlética se fatiga, se cansa”.

La especialista indica que quienes se instruyen de forma virtual se favorecen en el sentido que logran realizar sus rutinas de entreno a mañana y tarde, pueden descansar y tienen un tiempo para estudiar.

Ómar Ruiz Medina, coordinador académico del Cibercolegio UCN, dice que sin bien muchos de los estudiantes quieren llegar al deporte profesional, “procuramos que también se destaquen en la parte académica y logren defenderse para cuando inicien su universidad. Formamos personas útiles para la sociedad”.