Los Dodgers empataron en el último suspiro y forzaron el séptimo juego ante Toronto Blue Jays este sábado; ¿dónde y a qué hora verlo?

El escenario estaba más que listo para que los Blue Jays levantaran la corona en Toronto, por primera vez desde 1993, pero los actuales campeones de la Serie Mundial, tenían otros planes y no se lo dejaron tan fácil. En un duelo cargado de tensión y con miles de aficionados expectantes, Los Ángeles Dodgers tomaron el mando en la tercera entrada y sostuvieron los nervios hasta el final, ganando 3-1 el sexto encuentro de la Serie Mundial 2025 y empatándola 3-3, para forzar un decisivo séptimo juego. Le contamos cómo se definirá la serie en la noche del sábado 1 de noviembre y cómo verla.

Resumen del sexto juego entre Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers

El sexto partido se abrió con una tercera entrada decisiva. Los Dodgers comenzaron cuando Tommy Edman conectó un doblete que activó el ataque. Luego vino una base intencional al Shohei Ohtani, y acto seguido un doble de Will Smith que produjo la primera anotación. La entrada se cerró con un sencillo de Mookie Betts que remitió dos carreras más, y de repente Los Dodgers tenían ventaja de 3 a 0. El abridor japonés Yoshinobu Yamamoto se encargó de frenar al equipo canadiense. Hizo seis entradas, cinco hits permitidos, una carrera, una base por bolas y seis ponches.

Toronto logró reaccionar tímidamente al abrir la parte baja de la tercera entrada con un hit impulsador de George Springer que acercó el marcador a 3-1, pero ya no pudo quebrar la resistencia rival. En las entradas finales, los Blue Jays amenazaron seriamente. En la novena tenían corredores en segunda y tercera, sin outs, metas perfectas para concretar el campeonato. Pero la defensa de los Dodgers se hermetizó y no se lo dejaron tan fácil a los canadienses. Así, el marcador final fue 3-1 a favor de Los Ángeles, y la serie quedó empatada 3-3, trasladando la decisión al gran Juego 7.

Todo se definirá en el séptimo juego por la Serie Mundial

Este séptimo encuentro se disputará de nuevo en Toronto, lo que añade un factor emocional fuerte. Los Blue Jays buscarán el primer título de su historia desde 1993 (cuando ganaron dos consecutivos en 1992 y 1993), mientras que los Dodgers persiguen repetir el campeonato, algo que ningún equipo de Grandes Ligas ha logrado en los últimos 25 años. En la historia reciente, esta es la primera vez que la Serie Mundial llega a un Juego 7 desde 2019, lo cual la convierte en un episodio de máxima tensión.

Para esta definición, los datos respaldan al equipo de Los Ángeles, quienes evidenciaron mayor temple en momentos críticos, supieron aprovechar una solo entrada con fluidez ofensiva y confiar en su abridor, mientras los Blue Jays tuvieron la enorme oportunidad de cerrar la serie el viernes y la dejaron escapar. Ese hecho psicológico puede pesar tanto como lo técnico. Ahora toca esperar las alineaciones, la estrategia de bullpen que cada manager aplique y los nervios finales que definen campeonatos.

¿Dónde y a qué hora ver el séptimo juego de la Serie Mundial?

El último baile se jugará sobre las 7 p. m. (Hora COL), y será transmitido por ESPN y Disney+.



