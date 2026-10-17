¡Velocidad, adrenalina y pericia: el evento motero que conquistó a Colombia se corre en Santa Fe de Antioquia

No basta con acelerar, frenar y saber meter los cambios en una moto. También es importante tener la cabeza y el cuerpo listos “bien puestos”, para poderse destacar en una competencia como Gladiadores Off Road, un evento de motociclismo que se realiza este fin de semana en Santa Fe de Antioquia. La pista virgen que hicieron en una parcelación del occidente antioqueño reúne a 400 pilotos de enduro –algo parecido al ciclomontañismo, pero en moto–, de todo el país. Algunos son profesionales. Otros no; pero sueñan con serlo. Todos, en últimas, tienen el mismo objetivo: recorrer la pista en el menor tiempo posible para ganar, ser primero.

¿Cómo se realiza la carrera?

Cuando una moto pasa muy rápido sobre la tierra seca, por lo general, deja una nube de polvo que solo ve quien está atrás; nunca el que va adelante, que todo el tiempo se fija en el panorama, lo que tiene al frente. En Santa Fe de Antioquia, durante la última parada de Gladiadores –tercera del año, las anteriores fueron en Mondoñedo y Girardot, Cundinamarca–, todos los corredores querrán terminar al frente. Hay varias opciones de lograrlo, pero no es fácil. En la carrera participan pilotos profesionales como Sebastián Vélez, hombre que lleva más de 30 años manejando, compitiendo, y es patrocinado por Yamaha. Él, quien se dedica a negocios de industrialización agrícola, es uno de los grandes “atractivos” de la competencia y favorito para quedarse con la competencia en Fenicios Pro.

Durante una jornada en un campeonato como Gladiadores se compite todo el día. Todos los corredores, sean profesionales o amateur, tienen fijos, por lo menos, dos recorridos en cada una de las dos pistas que componen la carrera. La modalidad se llama Fenicios. Según explicó Vélez, quien tiene un recorrido grande en este deporte –ha sido campeón nacional y suele correr en el plano internacional–, las primeras pruebas de la jornada son como una contrarreloj en la que pasan a una final, llamada “emperadores”, aquellos que firmen el menor tiempo acumulado.

En esa primera prueba participan todo tipo de motos de doble propósito –las que sirven para andar en asfalto, paseito dominguero, pero al tiempo pa meterse a cualquier trocha–. En las finales, donde compiten los tres primeros de cada categoría, no se gana por tiempo; sino que se consigue el título de “emperador” cruzando primero la meta que los rivales, que parten al mismo tiempo.

La carrera de las estrellas y la internacionalización del evento

El evento que se realiza en Santa Fe de Antioquia es atractivo porque es una clase de democracia motera: todos pueden competir “en las mismas condiciones”. Sin embargo, los profesionales marcan diferencia y, entre ellos, los seis mejores son elegidos para competir en la “carrera de las estrellas”. En la de la parada antioqueña, que se corre el domingo, estarán Sebastián Vélez, Francisco Álvarez, Daniel Palacio, Mateo Moreno, Carol Vargas y Tomás Puerta. Ellos compiten, todos en motos de enduro que tengan las mismas condiciones –la democratización en extremo–, por quedarse con el título más importante de la carrera, que para expertos en la materia es la mejor de América Latina en esta modalidad.

Por eso, para el próximo año se internacionalizó. Gladiadores, que tiene un público cautivo en Colombia desde hace seis años, también se hará en España en 2027. El país ibérico es “la Meca” de este deporte, donde más auge tiene en el momento. Allá, gracias a sus paisajes –nunca comparables con los colombianos–, los motociclistas que aman estar concentrados y exigirse para superar pistas en el menor tiempo posible, esperan brillar como lo han hecho amateurs y profesionales (como Vélez), en Colombia durante tantos años.