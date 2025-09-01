Deportistas protestaron por recorte del presupuesto, pero el gobierno Petro sigue sin dar respuestas

Medallistas olímpicos, entrenadores, metodólogos, exdeportistas, atletas vigentes, dirigentes, padres de familia y deportistas paralímpicos se dieron cita en la Plaza de Bolívar de la capital de la República para reclamar al gobierno de Gustavo Petro por la reducción del 90% del presupuesto para el deporte.
Claro que esa reducción no solo afecta al deporte de alto rendimiento, sino a las inversiones que se debían hacer para infraestructura deportiva, recreación, deporte aficionado, deportistas de ciclo olímpico, reservas, entrenadores, médicos, metodólogos y todo el personal que hace parte del proceso de formación que tiene el país.