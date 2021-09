Aunque dijo que quería un proyecto a dos años con el DIM, el técnico Hernán Darío Gómez renunció tras el partido ante Santa Fe (0-0). Directivos y jugadores le pidieron que siguiera, pero él mantuvo su posición y no sigue con el Poderoso.

Ni la intervención de Andrés Cadavid, capitán del club, ni el diálogo que sostuvo con dirigentes sirvieron para que “Bolillo” cambiara de parecer.

Al final del juego ante los cardenales, Gómez dijo: “este es un grupo buenísimo, excelentes profesionales, trabajadores y unidos, hemos hecho una linda familia. Con ellos no tengo sino agradecimiento, pero tomé una decisión, me voy a ir del equipo, tiene que llegar una cara nueva a ayudarles. El fútbol es de resultados, y yo no los estoy dando”.

Los jugadores, con su bajo desempeño en las últimas presentaciones, tampoco lo respaldaron.

El Equipo del Pueblo agradeció la entrega y profesionalismo del entrenador en los 9 meses en la institución, tiempo en el que consiguió el título de la Copa Betplay-2020.