Cuarto podio para el colombiano David Alonso en Moto2, esta vez, en el Gran Premio de Austria

El colombiano David Alonso logró su cuarto podio en el Mundial de Moto2, en una gran carrera en la que salió desde el sexto lugar y fue ganando posiciones hasta terminar tercero en el Gran Premio de Austria.

Alonso impuso un gran ritmo a lo largo de las 23 vueltas y fue capaz de recuperar posiciones para finalizar tercero en Austria. Con este nuevo podio ya suma cuatro esta temporada y sigue acortando distancias en la clasificación general, en la que ya es cuarto a 13,5 puntos del top 3.

La victoria fue para Izan Guevara en el Red Bull Ring le mantiene al acecho en la pelea por el título de Moto2, ya que el líder Manu González terminó en la cuarta casilla.

Junto a Guevara y Alonso, el podio de la categoría intermedia se completó con el checo Filip Salac, segundo en la meta.

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El Aspar Team, equipo del colombiano Alonso, publicó en sus páginas un análisis de la competencia en la que resaltó que “David Alonso ha vuelto a realizar una buena salida que le ha permitido acercarse a los pilotos de cabeza en los primeros giros. Un mínimo error le ha obligado a retroceder, pero el piloto del CFMoto Inde Aspar Team ha gestionado con precisión cada momento de la carrera para recuperar el ritmo y regresar a la parte alta de la clasificación”.

El Aspar Team, enfatizó que “la oportunidad para Alonso llegó en el último tercio de la carrera, momento en el que ha entrado en el top 3. A partir de entonces ha sido clave no cometer ningún error para conseguir el cuarto podio de la temporada y seguir afianzando todos los avances de las últimas carreras antes de viajar a Asia”.

En declaraciones a su equipo, Alonso mencionó que “Hoy he hecho cosas muy buenas: he salido bien y me he posicionado en un buen lugar. Tengo que mejorar un poco en las primeras vueltas porque, cuando estamos todos los pilotos muy juntos, me cuesta encontrar la referencia en las frenadas”.

Enfatizó en que “me he ido largo en la curva seis y he perdido algunas posiciones, lo trabajaré para las siguientes rondas. En la segunda o tercera vuelta casi me caigo al suelo, como el año pasado. Por suerte, me he mantenido sobre la moto. Después, la carrera ha sido muy buena, con muy buen ritmo. El nivel de Moto2 este año es altísimo, nadie comete ningún error”.

Para finalizar, el colombiano concluyó que “hoy era un día en el que había que saber gestionar y calcular muy bien, pero se me ha hecho corto. Era difícil mentalmente saber estar en el límite. Estas carreras nos permiten aprender mucho y seguir sentando una buena base”.

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