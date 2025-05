“Este resultado me llena de mucho orgullo y felicidad, me doy cuenta de que he venido haciendo las cosas bien. Les doy gracias a mis entrenadores, que me motivan mucho y siempre están pendientes de mí, así como al cuerpo técnico y a mis compañeros, que sin ellos esto no hubiera sido posible”, comentó Vélez, al señalar que no solo quiere enfocarse en ser un especialista en el esprint, sino también desarrollarse en el terreno de ascenso para convertirse en un gran clasicómano.

Este miércoles, en la segunda etapa, se recorrerán 158.3 kilómetros entre Paipa y Tocancipá.