Comité Olímpico y Paralímpico de Colombia llaman a plantón por reducción del presupuesto para el deporte

Sigue la preocupación de los deportistas colombianos por la reducción del presupuesto anunciada por el presidente Gustavo Petro, por ello, las instituciones que acogen a los atletas han hecho un llamado para realizar una protesta pacífica el próximo lunes, primero de septiembre.
En un comunicado conjunto, el “Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano informan a la opinión pública y a los medios de comunicación que el próximo lunes 1 de septiembre de 2025, se llevará a cabo una concentración nacional del sector deportivo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a partir de las 9:00 a.m., con el objetivo de expresar de forma respetuosa la preocupación del deporte colombiano ante la posible reducción del presupuesto asignado al sector para el año 2026”.